Il grande giro di Maurito. Che parte dae può arrivare a. Insomma,Straordinaria davvero, perché vorrebbe dire che il Real andrebbe a prendersi il pezzo più pregiato in questo momento in scadenza 2022, cioè Mbappé.L'ipotesi, come racconta il Corriere dello Sport, c'è e si fa pure notare. Nel caso in cui Ronaldo dovesse decidere di concludere la sua avventura in bianconero, allora solo il Psg potrebbe accontentarlo dal punto di vista economico e tecnico. La Juve non ha intenzione infatti di ritrovarsi con una minusvalenza: lo potrebbe cedere per 30 milioni di euro e a quel punto organizzare un ingresso importante in attacco. Tipo? Mauro Icardi, a sua volta proprio in uscita dal Paris.Tutto dipende da Kylian Mbappé, terzo (in)comodo e alla ricerca del contratto che lo consacrerà nell'olimpo calcistico. Vuole il Real, ma la richiesta del Psg resta altissima, forse troppo. Se dovesse trovare una quadra Florentino, a quel punto Leonardo per appeal e per qualità potrebbe rivolgersi alla Juventus per Ronaldo. Un effetto domino che non è ancora partito. Anzi...