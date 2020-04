1









Sarà un’altra estate bollente quella fra l’Inter e Mauro Icardi. Con l’argentino lontano ormai dal PSG il mercato sopratutto italiano potrebbe accendersi. Perchè? Nel caso in cui Icardi facesse ritorno a Milano, finirebbe nuovamente sul mercato. Non è pensabile una tranquilla convivenza con il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte, che l’estate scorsa insieme alla società lo aveva scaricato.



JUVENTUS - Il desiderio del ex capitano dell'Inter è chiaro: giocare nella Juventus. Non sarà semplice così come l'anno scorso raggiungere questo obiettivo anche se il filo diretto fra Fabio Paratici e Wanda Nara, non si sia mai interrotto. Ecco che allora l'Inter ​ha preparato un piano. Nel caso in cui si dovesse intavolare una trattativa con i bianconeri per Icardi non cambierebbe la posizione di Marotta: almeno 70 milioni di euro per l'ex numero 9 nerazzurro, oppure soldi con l'inserimento di alcune contropartite tecniche.



CUADRADO - Il nome gradito all’Inter è quello di Juan Cuadrado, classe 1988 in scadenza di contratto con la Juventus nel 2022. L'allenatore dell'inter, Antonio Conte ha sempre apprezzato la sua duttilità e e lo avrebbe voluto con sé anche nella sua Juve, senza mai riuscirci. Anzi, questo fu uno dei motivi anche del suo addio in bianconero.