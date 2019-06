Mauro Icardi ha il futuro segnato: il centravanti argentino è pronto a lasciare l'Inter, nonostante la ferrea volontà di rimanere e di contribuire alla causa di Antonio Conte. Stando a quanto riportato da Sportitalia, resta viva l'ipotesi di uno scambio con la Juventus: nel bel mezzo del piatto ci sarebbe anche Paulo Dybala, unico nome per cui i nerazzurri potrebbero pensare di cedere l'ex capitano all'ombra della Mole. Resta però un problema alla base di tutto: le parti non riescono a trovare un accordo per le cifre di valutazione di entrambi i giocatori, ambedue ritenuti superiori ai 70 milioni di euro. Lo scambio è complesso, però ci si può lavorare. E che estate si prospetta...