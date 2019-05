Ora tra l'Inter e Mauro Icardi è davvero finita. Il club ha fretta di risolvere la situazione, di chiudere con l'ex capitano e ripartire. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega la situazione come nello spogliatoio nerazzurro Mauro sia un separato in casa. Il problema reale è che ad oggi in sede all’Inter non è arrivata alcuna offerta concreta per Icardi, che ha una clausola da 110 milioni ma non più quel valore di mercato. L’Inter però non accetterà offerte inferiori ai 70 milioni. La Juve c'è e osserva.