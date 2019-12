La Juve ci spera e ci crede. La pista Mauro Icardi è ancora in piedi. L'estate scorsa l'argentino ha lasciato l'Inter per trasferirsi al Psg in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro. Nel contratto di Maurito, però, c'è una clausola che prevede la possibilità da parte del giocatore di rifiutare i parigini. A quel punto tornerebbe all'Inter che gli troverebbe un'altra sistemazione. E la Juve sarebbe pronta ad accoglierlo.