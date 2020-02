Icardi alla Juve è un affare che si può ancora fare. L'attaccante argentino resta un pallino di Fabio Paratici che vorrebbe strapparlo al Psg in estate. I francesi hanno un'opzione da 70 milioni di euro per il suo acquisto a titolo definitivo che una volta completato potrebbe permettere alla Juve di trattare il calciatore. Se Icardi tornerà all'Inter, infatti, i nerazzurri cercheranno comunque di cederlo ma non alla Juve visto che i rapporti tra Paratici e Marotta sono ancora freddissimi.