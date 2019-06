Mauro Icardi è ancora un'idea di mercato per la Juve. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, questo può essere il mese decisivo per lo scambio tra i due attaccanti visto che l'Inter deve incassare 30 milioni entro la fine di giugno e anche la Juve deve mettere a posto il bilancio. Uno scambio alla pari sarebbe l'opzione perfetta sulla carta anche se il rischio maggiore resta dal punto di vista tecnico. Conte vuole l'argentino in nerazzurro e se dovesse perfezionarsi lo scambio tra i due la Juve dovrebbe poi cedere sia Gonzalo Higuain che Mario Mandzukic.