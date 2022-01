11









Nella conferenza stampa pre-Napoli ad Allegri è stata rivolta una domanda piuttosto chiara sul futuro di Morata. E altrettanto categorica è stata la risposta dell'allenatore: "Ci ho già parlato. Alvaro non si muove". Come lui, la Juventus non prevede la cessione di altri attaccanti. Ma stando a quanto riporta Calciomercato.com, non è comunque da escludere un innesto in entrata in quel reparto. E l'indiziato principale resta Mauro Icardi, che potrebbe lasciare Parigi già in questo mercato.



RICHIESTA E PROPOSTA - In queste ore c'è stato un confronto interno tra i dirigenti del Paris Saint-Germain, per definire le strategie di mercato. E si è parlato anche dell'argentino: in sintesi, è emerso che di fronte a un'offerta che soddisfi le condizioni, il ds Leonardo è pronto ad aprire all'addio di Maurito. Ma proprio questo resta il nodo: sempre secondo Calciomercato.com la Juventus vuole Icardi e il Psg è disposto a trattare, ma restano diversi i due punti di partenza. COME SBLOCCARLA - I bianconeri vorrebbero un prestito fino a fine stagione senza obbligo di riscatto (al massimo un diritto); i club francese vorrebbe invece trovare una sistemazione definitiva a Icardi, che potrebbe passare anche da un obbligo di riscatto ma a determinate condizioni: serve però che le due società si vengano incontro.