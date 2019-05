Si spinge. Si spinge forte sull'acceleratore del domani. Perché se Mauro Icardi è pronto a giurare amore eterno all'Inter, la realtà dei fatti dice tutt'altro. Ed è coerente nell'addio praticamente programmato dell'attaccante argentino. Per Tuttosport, sarebbe proprio Cristiano Ronaldo ad aver chiesto di avere un attaccante vicino. Che possa essere per lui un punto di riferimento, e con cui possa dividersi i gol per puntare alla Champions League. Mandzukic? Quest'anno è andato a fasi alterne, non ha convinto al massimo. Colpa di problemi fisici, ma non solo. Dunque, il centravanti deve essere la priorità. E ci sono due nomi, quello di Higuain e quello di Icardi. Sul secondo, attenzione a come si metterà tra lui e Conte.