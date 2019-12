Fabio Paratici spera ancora di riuscire ad arrivare all'acquisto di Mauro Icardi che in estate si è unito in prestito al Psg. I parigini hanno un diritto di riscatto da 70 milioni ma l'ultima parola ce l'avrà proprio l'attaccante argentino che può decidere se accettare di restare a Parigi oppure far ritorno a Milano dove comunque sarebbe solo di passaggio visto che i nerazzurri non hanno intenzione di rimetterlo nel progetto di Antonio Conte. Per questo la Juve e Paratici sperano ancora di poter strappare Maurito e portarlo finalmente a Torino.