Il futuro di Icardi sarà certamente in Italia: se non dovesse restare a Milano o trasferirsi a Torino, per lui ci sono Napoli e Roma. Quest'ultima offre 30 milioni più Dzeko, ma l'Inter chiede 20 milioni in più perché valuta Icardi sui 75 milioni. Il Napoli è arrivato a proporne 50 e (a differenza dei giallorossi) può garantirgli anche il palcoscenico della Champions League oltre a un ingaggio da 7,5 milioni di euro netti all'anno. Dunque la Roma parte in seconda fila, ma può cadere in piedi: infatti se Icardi andasse alla Juve libererebbe Higuain, mentre se la spuntasse il Napoli si aprirebbe la pista Milik. Tra l'altro Fonseca oltre a Dzeko può perdere pure Schick, quindi ottenere due nuovi attaccanti: ai nomi di Mariano Diaz (Real Madrid) e Ben Yedder (Siviglia) si aggiunge quello di Rony Lopes (Monaco), invece è praticamente impossibile Alexis Sanchez (Manchester United). Da Calciomercato.com.