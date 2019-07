Icardi-Juventus, la vicenda è caldissima. Lo ricorda il Corriere dello Sport, che scrive: "Di certo c’è che la Juventus, dopo aver preso Rabiot e Ramsey, non pensa solo a De Ligt, ma vuole anche Icardi. Quest’ultimo è stato messo alla porta dal club di Suning e, anche se ieri ha pubblicato su Instagram le sue foto a Lugano con la maglia da allenamento (oltre a far filtrare tramite il suo entourage che non vuole andarsene), pare destinato a lasciare Milano. Il Napoli sta lavorando sulla “pratica” da giorni e spera di spuntarla sulla Juve: ha pronta un’offerta superiore a quella che ha in mente Paratici e, se l’Inter potesse scegliere, venderebbe Maurito più volentieri a De Laurentiis che ad Agnelli". Ma non solo, perché Paratici avrebbe in mente un'offerta particolare per il numero 9: "La Juve però prima o poi la sua mossa la farà e, a differenza di quando ipotizzato negli scorsi mesi, non si giocherà la carta dello scambio con Dybala, ma proverà ad acquistare il cartellino solo per soldi. Quanti? L’offerta iniziale sarà da 40-45 milioni. Pochi? Alla Continassa ritengono che, dopo le dichiarazioni di Marotta, il valore dell’argentino si sia ulteriormente abbassato".