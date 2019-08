Un alleato in più per il Napoli nella corsa a Icardi. A riferirlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea come Steven Zhang, dopo il caso Icardi appena scoppiato, aveva dato un unico diktat per la cessione dell'attaccante: 'Mai alla Juve'. In questi mesi, l'ipotesi di uno scambio con Dybala è sempre rimasta sullo sfondo: oggi è difficile, non impossibile ma comunque complicata. Icarrdi ha sempre pensato che magari un confronto con lo stesso Zhang avrebbe cambiato tutto: no, non è mai successo.