Nonostante gli amici più stretti cerchino di convincerlo, Mauro Icardi sembra intenzionato a voler rimanere all’Inter. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante argentino ha ancora sul tavolo la ricca proposta del Napoli che ha già avuto il benestare dell’Inter (la società offre 65 milioni per il suo cartellino). Per il momento però il giocatore non sembra volere accettare. Se entro domani non vi saranno novità, il patron degli azzurri De Laurentis ritirerà l’offerta. Icardi in cuor suo spera ancora in un rilancio della Juve la quale, con i propri problemi di mercato in uscita, si trova con le mani legate. Mario Mandzukic indicato come possibile contropartita da offrire ai nerazzurri ha ribadito di voler rimanere alla Juve anche in caso di mancata iscrizione alla lista Champions. A meno di clamorosi ribaltoni dell’ultima ora, l’ipotesi più concreta è quella di vedere Icardi ancora all’Inter.