Mauro Icardi è un rebus di difficile soluzione in casa Inter. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, le probabilità che la cessione dell'argentino si materializzi entro il 7 luglio (giorno del raduno di Antonio Conte) sono bassissime, tanto che il club si aspetta ormai la presenza dell'ex capitano in ritiro a Lugano. Sullo sfondo c'è sempre la Juventus, in prima fila per accogliere il centravanti in uscita dai nerazzurri. Chissà che qualcosa non si sblocchi nei giorni della tournée in Asia: il 20 luglio a Singapore è in programma Inter-Manchester United, incrocio che vedrà protagonista anche Romelu Lukaku, priorità di Conte per il dopo-Icardi.