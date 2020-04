Icardi e la Juve, a che punto siamo? Stando a quanto racconta El Intransigente, c'è un nuovo affondo dei bianconeri nei confronti dell'attaccante argentino di proprietà dell'Inter ma ancora in prestito al Paris Saint Germain. Mauro però ha deciso: se non dovesse rimanere in Francia, il suo obiettivo sarebbe assolutamente quello di vestire il bianconero. Un desiderio mai celato anche ai tempi nerazzurri, proprio per questo Marotta avrebbe fatto inserire nel contratto di trasferimento al PSG una clausola secondo cui l'Inter incasserebbe 85 milioni di euro se il giocatore dovesse girarlo immediatamente a una squadra italiana. Ecco, per il giornale argentino, "questa mossa cambia radicalmente i piani del PSG e della Juventus, ma anche dello stesso Icardi".