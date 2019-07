Come riporta Sportmediaset, l'Inter vorrebbe inserire una contropartita tecnica nell'affare Icardi alla Juventus. La pedina che potrebbe sbloccare la trattativa, infatti, è Moise Kean. Non Dybala, per quanto si sia vociferato dell'interesse dei nerazzurri, blindato da Paratici: l'ipotesi Kean appare una strada più percorribile che, al netto di ogni questione tecnica, ha anche degli interessanti risvolti economici.



PLUSVALENZA - La parola con cui fa rima il mercato, ormai, è proprio questa. Per questo, inserire Kean per arrivare ad Icardi potrebbe convenire anche alla Juve, che registrerebbe così una plusvalenza con l'attaccante uscito dal vivaio, oltre a far abbassare il prezzo per l'attaccante argentino dell'Inter.