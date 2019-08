Il futuro di Mauro Icardi resta tutto da definire. Intanto, però, l'Inter ha alzato il suo prezzo, soprattutto nel caso in cui la Juventus dovesse farsi avanti negli ultimi giorni di mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il prezzo è oggi di 70 milioni di euro. Maurito, però, non verrà convocato per la trasferta di Lecce, a ulteriore dimostrazione che Icardi è fuori dal progetto nerazzurro e dalle idee di Antonio Conte per il prossimo futuro.