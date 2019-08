Juve, Juve e soltanto Juve. Potrebbe riassumersi così la vicenda Maurito Icardi in questa sessione di calciomercato. Nonostante gli interessi di Napoli, Roma e, ora, Monaco, l’attaccante argentino aspetta una chiamata dai bianconeri. Come riporta Sport Mediaset, il Monaco è l’ultima squadra che ha bussato per il numero 9 argentino ma l’entourage del giocatore ha gentilmente declinato l’offerta (i francesi si sono spinti ad offrire 65 milioni di euro per il suo cartellino). La situazione fatica ancora a sbloccarsi sia per la ritrosia di Juve ed Inter di intavolare una trattativa sia per la questione esuberi in casa Juve. Finché non uscirà qualcuno fra i vari Dybala, Higuian e Mandzukic, la società di Torino non potrà dare l’assalto ad Icardi. Nel caso in cui ci fosse un via libera sull’asse PSG-Dybala, si potrebbe avviare un effetto domino che coinvolgerebbe lo stesso Icardi. Questa settimana sarà decisiva per comprendere le mosse della società bianconera.