Sono giorni decisivi per sciogliere il rebus chiamato Mauro Icardi. Come riporta Sky Sport, nell'incontro fissato la prossima settimana con Wanda Nara, Beppe Marotta cercherà di trovare la migliore soluzione per il futuro dell'argentino che non rientra nei piani di Antonio Conte. Icardi, da parte sua, accetterebbe di lasciare la Pinetina soltanto per fare un salto di qualità e per questo motivo considera soltanto club di altissimo profilo. In questa categoria rientra indubbiamente la Juventus, che aveva già provato a portarlo a Torino un anno fa. Nel caso in cui non arrivi alcuna offerta intrigante, l'alternativa per il centravanti è quella di rimanere all'Inter accettando di non essere titolare.