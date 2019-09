Da qualunque angolazione lo si guardi, si può parlare di sogno sfumato. Icardi-Juve resta una suggestione estiva, un tentativo che non ha portato gli esiti sperati sia per il giocatore che per la Juventus. Come riporta il Corriere della Sera, l’argentino ora è nel limbo se scegliere di rimanere all’Inter o accettare la destinazione del PSG. Dopo aver atteso inutilmente una chiamata da parte dei bianconeri, l’attaccante si è dovuto rassegnare all’idea che per lui non era possibile trovare un posto nella rosa guidata da Maurizio Sarri. La permanenza di Higuain e Dybala ha chiuso ogni possibilità alla Juve di imbastire una trattativa con l’Inter. In attesa di vedere come si concluderà questa vicenda, Icardi in bianconero resta il lungo miraggio della stagione estiva.