Mauro Icardi è l'obiettivo di mercato principale della Juventus. L'attaccante argentino è nel mirino del club bianconero da ormai un anno ed è il colpo di mercato perfetto per completare l'attacco della Vecchia Signora che però, senza cessioni, resterà così com'è. In caso di affondo bianconero Marotta non farà sconti al suo vecchio club. L'ad nerazzurro chiede 70 milioni di euro per il cartellino di Icardi e la sua richiesta non si abbasserà nemmeno negli ultimi giorni di mercato. Paratici è avvisato.