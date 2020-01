17 gol per tornare a sorridere. Nuova vita per Mauro Icardi, che al Psg ha ritrovato la serenità che gli era mancata nell'ultimo periodo all'Inter. Tra campionato e coppe, l'argentino ha segnato un gol ogni 73 minuti (17 reti in 19 partite): numeri fenomenali che risuonano nelle orecchie dei dirigenti della Juventus. Già, perché la Juve, in realtà, non ha mai mollato l'idea di portare Mauro Icardi in bianconero.



LA SITUAZIONE - In estate era una delle idee quando sembrava concreto l'addio di Higuain, poi non se n'è fatto più nulla e Sarri si gode il suo Pipita. Icardi, intanto, ieri sera ha segnato la prima tripletta francese in Coppa di Lega contro il Saint Etienne e nel post partita ha detto: "Del futuro parlerò a fine stagione, ma sarei felice di rimanere a Parigi". Sì, ma anche di tornare in Italia. Il Psg ha un diritto di riscatto fissato a 70 milioni, ma l'argentino sta pensando di tornare in Italia e difficilmente potrebbe tornare all'Inter dove non si è lasciato bene.



L'OCCASIONE - Ecco perché la Juve vuole iniziare a lavorare sotto traccia con la moglie/agente Wanda Nara per fare un tentativo in estate. Higuain ha 32 anni e Icardi può rappresentare l'attaccante del futuro (oltre che del presente): classe '93, qualità assicurata e voglia di tornare in Italia. La Juve ci pensa, Mauro Icardi è una pista che sta ancora in piedi.