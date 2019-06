Il Napoli è tornato a chiedere Mauro Icardi all’Inter. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, gli uomini mercato del club partenopeo si sono informati sulla possibilità di avviare una trattativa per l’attaccante argentino, che non rientra nei piani di Antonio Conte. “Icardi è sul mercato, ma gradiremmo parlare anche di uno tra Zielinski e Fabian Ruiz”: questa la risposta nerazzurra, che ha congelato De Laurentiis. Il Napoli considera incedibili i due centrocampisti, soprattutto per volere di Carlo Ancelotti, che da parte sua si priverebbe di Insigne. Icardi al Napoli? Tutto fermo: la Juve rimane vigile sulla situazione di Maurito.