Mauro Icardi in questo momento è il vero rebus in casa Inter. Nonostante le dichiarazioni di Wanda Nara, che ha sempre ribadito come la volontà del calciatore sia quella di restare in nerazzurro, il nuovo progetto tecnico di Antonio Conte non lo contempla. Marotta e Ausilio sono in pressing su Edin Dzeko e proprio da questo affare, secondo Sky Sport, è nata la pazza idea di un trasferimento di Icardi alla Roma. I giallorossi valutano il proprio centravanti sui 10-12 milioni e avrebbero proposto all'Inter un'operazione allargata che coinvolga proprio l'argentino: la società nerazzurra si sarebbe detta disponibile a discutere il trasferimento, ma la parola decisiva sarà quella del giocatore. Icardi, in Italia, è corteggiato da tempo dalla Juventus.