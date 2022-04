L'agente di Mauro Icardi? Sempre Wanda Nara. A precisare la questione, dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi in merito a un presunto team di persone impegnate nel curare gli interessi dell'ex Inter, è la stessa moglie dell'attaccante argentino, di cui probabilmente si tornerà presto a parlare anche in ottica Juve dopo gli accostamenti del mercato di gennaio. Ecco il chiarimento della donna: "Molti dicevano che non ero la rappresentante di Mauro ma ad oggi, da 6 o 7 anni, sono l'unica persona che compare e che lavora sui suoi contratti. È vero che molte volte partecipano altri rappresentanti, ma forse per l'altra parte, non per noi. Nel nostro caso l'unica che si prende cura degli interessi economici sono io".