Mauro Icardi alla Juventus, un affare possibile, anche a cifre 'irrisorie'. Lo riporta Tuttosport, che spiega come il trasferimento sia possibile a meno di 50 milioni di euro, ma anche in prestito, se dovesse esserci l'occasione. “Ben più bassa è invece la cifra che l’Inter si aspetta di incassare dalla cessione di Icardi. Dichiarato ufficialmente «fuori dal progetto», difficilmente sarà ceduto per più di 50 milioni. A consolare la società nerazzurra il fatto che, essendo il centravanti a bilancio per poco meno di 2,5, un’operazione del genere porterebbe comunque 47,5 milioni di plusvalenza: non male a due anni dalla scadenza del contratto. Tanto che secondo la Juventus l’Inter potrebbe anche accontentarsi di molto meno, oppure di una cessione in prestito: considerati età, 26 anni, e valore dell’argentino, un affare da non lasciarsi sfuggire. Dunque i dirigenti bianconeri aspettano, forti del fatto che dall’estero nessuno si è mosso e che in Italia Icardi, almeno fino ad oggi, sarebbe disposto a trasferirsi solo nella squadra bianconera". E' quanto scrive il giornale.