Non c'è spazio per Mauro Icardi nel Paris Saint-Germain su di giri dopo la vittoria sul Real Madrid nell'andata degli ottavi di Champions League. L'argentino è sempre più fuori dal progetto e il suo futuro è attualmente un rebus: l'acquisto di Vlahovic ha di fatto escluso per Maurito l'ipotesi di approdare alla Juventus - la squadra che più di tutte in questi anni lo ha seguito con interesse. Ma secondo quanto riporta Calciomercato.com, l'Italia resta in cima alle preferenze di Icardi: ci sono le opzioni Roma - che lo aveva cercato prima di Abraham - e Milan, ma i rossoneri sono frenati dall'ingaggio. Un futuro, insomma, tutto da scrivere quello di Icardi, un futuro che non si tingerà di bianconero.