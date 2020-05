C'è un caos Icardi ancora tutto da risolvere. Ci sono Inter e Psg al tavolo delle trattative, sedute per definire il futuro dell'attaccante argentino. 50 milioni più 10 di bonus, non facilmente raggiungibili, è la prima offerta francese, più bassa di quanto si aspetta l'Inter, che chiede di più e punta sul fattore tempo, con l'opzione di riscatto che scade domenica. Se il Psg riscatta il giocatore entro quella data, scrive Sky Sport, diventa effettivo il contratto fino al 2024 che Maurito ha firmato lo scorso settembre. Altrimenti, da lunedì, il Psg non solo dovrebbe trovata l'intesa con l'Inter ma anche ridiscutere i termini contrattuali col giocatore, con rischio di possibili inserimenti.