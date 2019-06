Il suo destino sembra lontanissimo dall’Inter. Mauro Icardi è ormai prossimo a salutare i nerazzurri dopo sei stagioni. Tante e forse troppe le incomprensioni con il club milanese negli ultimi mesi. Eppure, nonostante il rapporto piuttosto deteriorato e la richiesta espressa dal nuovo tecnico Antonio Conte di allontanarlo dalla squadra, Icardi sembra intenzionato a ricucire lo strappo e a proseguire con l’Inter. Lo riporta TyC Sport. La Juventus resta a guardare, ma c’è la sensazione che i bianconeri siano in grado di piazzare l’allungo decisivo non appena la situazione sarà più chiara. Al momento, sono loro in pole position per assicurarsi il forte attaccante argentino.