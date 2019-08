"Possibile incontro tra Wanda Nara e la dirigenza dell'Inter". Secondo quanto riporta Sky Sport, oggi potrebbe esserci un faccia a faccia tra la moglie e procuratrice dell'attaccante argentino e la dirigenza del club nerazzurro che confermerà la volontà della società di non dare un occasione a Maurito. Icardi non è nei piani dell'Inter e oggi, se le due parti si incontreranno, verrà ribadita questa volontà.



JUVE - Intanto resta alla finestra la Juventus. Fonti vicine all'Inter non confermano il contatto telefonico tra Paratici e Marotta ma Icardi resta l'obiettivo principale per rinforzare l'attacco bianconero. Il grande colpo, però, potrà andare a buon fine solo in caso di cessioni là davanti. E non è un dettaglio.