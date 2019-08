Tra l'Inter e Mauro Icardi prosegue un muro contro muro a dir poco incredibile. Come racconta oggi La Gazzetta dello Sport, nell'ultimo colloquio tra le parti, Beppe Marotta ha ribadito che l'attaccante argentino non giocherà più nemmeno un minuto nell'Inter e di considerare le possibili offerte di Napoli e Roma per il suo cartellino. L'entourage di Icardi, intanto, sostiene che il club nerazzurro gli abbia già annunciato l'esclusione dalle liste per Serie A e Champions League e prepara azioni legali a riguardo.