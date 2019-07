La rottura tra l'Inter e Mauro Icardi è all'ordine del giorno. Così, mentre i suoi compagni di squadra sono in campo con il Lugano per la prima amichevole stagionale, Icardi si gode il relax sul lago di Como, assieme alla famiglia, come ha prontamente riportato la moglie Wanda su Instagram. La Juventus aspetta, forte del fatto che il tempo sia un nemico più per i nerazzurri - il rischio che più giorni passino più cali il prezzo è concreto.