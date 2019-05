Mauro Icardi è sempre più lontano dall'Inter. A dispetto delle dichiarazioni del calciatore argentino e della moglie-agente Wanda Nara, che hanno sempre ribadito la volontà di proseguire in nerazzurro, il club intende cedere l'ex capitano. Ad osservare la situazione c'è anche la Juventus, che già la scorsa estate aveva corteggiato Icardi e recentemente ha riaperto i contatti per portarlo a Torino.



ICARDI 'CANCELLATO' - Un nuovo indizio sul probabile trasferimento di Icardi arriva dal portale suning.com, chiaramente riconducibile alla proprietà del club nerazzurro. Nella sezione del sito riservata all'Inter non campeggia più il volto del centravanti nelle vesti di testimonial, bensì quello del difensore Danilo D'Ambrosio. Icardi è stato cancellato anche dalla locandina di presentazione della partita estiva contro la Juventus di International Champions Cup e da quella che informava su una nuova partnership commerciale in Cina del gruppo Suning.