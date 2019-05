Un rigore sbagliato ed i fischi assordanti di San Siro. Queste sono le immagini più nitide dell’ultima gara della stagione di Mauro Icardi. Un finale da incubo a livello personale, ammorbidito leggermente dalla qualificazione alla prossima Champions League ottenuta dall’Inter. Molto probabilmente, “Maurito” parteciperà all’edizione 2019/20 della massima competizione europea, ma non è detto che lo faccia con la casacca nerazzurra. Anzi, le possibilità di una riconferma sono molto basse e la sfida con l’Empoli sembra veramente il mesto addio al mondo interista.



SPOGLIATOIO – Le ragioni alla base di un divorzio ci sono tutte. Il club milanese non ha digerito l’atteggiamento del giocatore, specialmente dopo la decisione di togliergli la fascia da capitano. Inoltre, il rapporto all’interno dello spogliatoio è gravemente compromesso, come sostiene la Gazzetta dello Sport. Insomma, la separazione sembra realmente l’unico scenario contemplabile.



QUI JUVE – Icardi ha una clausola da 110 milioni valida solamente per l’estero. Tuttavia, il giocatore preferirebbe rimanere in Italia, anche per evitare la distanza dalla famiglia. Per questo motivo, la Juventus è una meta decisamente apprezzata dall’attaccante. I bianconeri non hanno mai fatto mistero di gradire l’argentino. Ad appena ventisei anni, Mauro ha numeri impressionanti: in 252 presenze da professionista, ha realizzato qualcosa come 135 reti. Una media straordinaria che ha convinto i campioni d’Italia a puntare su di lui per realizzare un attacco atomico insieme a Cristiano Ronaldo.



STRATEGIE – Bisogna convincere l’Inter a privarsi del suo attaccante più prolifico ad un prezzo accessibile. Sicuramente la base di partenza delle trattative non dovrebbe essere inferiore ai 70 milioni. Un aiuto indiretto al forcing dei bianconeri viene dal mercato dei nerazzurri. Edin Dzeko, infatti, è vicinissimo a trasferirsi a Milano. E presto potrebbe fargli compagnia anche Romelu Lukaku, centravanti del Manchester United. Il belga saluterà i Red Devils, ma la cifra dell’eventuale trasferimento si attesta attorno ai 70 milioni. Probabilmente la cessione di Icardi rientra proprio nei piani della dirigenza interista per attutire spese così corpose.



INSIDIE – La Juventus ha dunque la possibilità di affondare il colpo nelle prossime settimane. Tuttavia, non mancano le insidie per i bianconeri. Il Paris Saint-Germain, infatti, potrebbe fiondarsi su Icardi qualora Edinson Cavani dovesse lasciare il Parco dei Principi. Discorso simile per l’Atletico Madrid: i Colchoneros stanno cercando un attaccante per non rimpiangere le prodezze di Antoine Griezmann. Insomma, la Juve resta in pole, ma la corsa per assicurarsi “Maurito” è ancora lunghissima.