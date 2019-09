La guerra ormai aperta tra Mauro Icardi e l'Inter prosegue: dopo la richiesta di arbitrato inviata alla società nerazzurra tramite avvocato e gli striscioni minatori da parte dei tifosi sotto casa dell'argentino, si intensificano le voci di mercato che vedono l'ex capitano e numero 9 in partenza direzione Parigi. Il PSG ha deciso infatti di spingere per Maurito: i parigini lo vogliono in prestito secco, ma prima dovrebbe rinnovare il contratto con l'Inter che è in scadenza nel giugno 2021. Necessario dunque il rinnovo almeno di un anno per effettuare l'operazione: una pista last minute nata con la speranza di poterla definire nella giornata di lunedì, molti contatti tra le parti negli ultimi minuti, l'affare è caldo. Ne scrive Calciomercato.com.