Una nuova casa in arrivo per Mauro Icardi: finora, il calciomercato gli ha portato in dote un enorme appartamento. Dove? Sempre lì, sempre al centro di Milano, la città che l'ex capitano dell'Inter non vuole lasciare, ma che per cause di forza maggiore dovrà farlo. Mauro continua a rifiutare tutte le proposte arrivate a Beppe Marotta: dal Monaco al Napoli, passando per la Roma, nessuno ha saputo convincere il centravanti argentino ad allontanarsi dalla volontà di rimanere in nerazzurro. In realtà, l'unica preferenza sarebbe l'approdo alla Juve, che aspetta una mossa di distensione dai nerazzurri. Intanto, il trasloco degli Icardi è quasi completato. E a giudicare dal post social del giocare, sono cose in grandissimo: date un'occhiata nella nostra gallery dedicata.