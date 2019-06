L'incontro tra le parti si avvicina. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus è pronta a calare l'asso per Mauro Icardi. Per l'attaccante argentino dell'Inter, infatti, nei prossimi giorni ci sarà un meeting tra Marotta e Wanda Nara: il dirigente dovrebbe ribadire la posizione del club, e cioè Mauro fuori dai progetti tecnici di Antonio Conte. Wanda si opporrà e ribadirà la posizione di suo marito, ossia la voglia di rimanere alla Pinetina. Da qui sarà lo scontro, e verosimilmente la Juve può uscire dal limbo in cui è rinchiuso. Per la Juve e per il nove nerazzurro, se confermata fino alla fine la volontà già palesata da Paratici, è il momento di tirare le somme.