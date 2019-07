Un altro primo giorno di scuola, per Mauro. Solo che, attorno, è cambiato praticamente tutto. Non i colori, sempre nerazzurri e di matrice Inter, ma il trattamento nei suoi confronti e soprattutto le prospettive future. Icardi è fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte, e resterà ai margini del gruppo finché non troverà una nuova sistemazione. Intanto, sui social, l'ex capitano ha voluto postare la prima foto della nuova annata. Segno che da Milano vogliono farlo fuori, ma che - dipendesse da lui - resterebbe più che volentieri. E la Juve? Prima deve cedere Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. E non sarà facile.