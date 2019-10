Angel Di Maria non ci sta. Secca la sua risposta ai rumour di cattivi rapporti nello spogliatoio del Paris Saint-Germain in un'intervista a Le Parisien: "È sempre la solita cosa, sempre la solita cazzata. Cose incredibili a cui siamo abituati. A volte pensi di dover smentire, ma smentire sarebbe come farlo diventare più grande e la verità e che sarebbe inutile. Mi fa un po' ridere, ma mi fa anche male perché ti fa passare come un figlio di p*****a, anche se è tutto il contrario. Icardi si sta integrando nella squadra e in città. È un po' stressato a causa del trasloco, della distanza con la sua famiglia, si sta adattando. Parliamo, cerco di aiutarlo come posso. Lo sappiamo e lo sa, da quando è arrivato proviamo a farlo integrare il più in fretta possibile".