Wanda Nara, a Grazia, ha raccontato un retroscena su suo marito, Mauro Icardi: "Mauro aveva un procuratore di cui si fidava ciecamente e da quale è stato deluso, era un secondo padre per lui. Un giorno, al momento di comprare un appartamento, scopre che i soldi del suo più grande sponsor non erano disponibili perché erano andati al manager: gli aveva fatto firmare un contratto in inglese in cui Mauro cedeva a lui tutti i suoi diritti d'immagine. Mio marito era in crisi, non si fidava più di nessuno, voleva smettere di giocare".