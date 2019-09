Per Mauro Icardi la Juve finora non ha mai presentato un’offerta, corteggia Wanda e vorrebbe il giocatore, in scadenza a giugno 2021, in prestito, spuntando un obbligo di riscatto irrisorio di 30 milioni. Un’offerta irricevibile per l’Inter, decisa ad accettare solo lo scambio con Dybala. Come raccontato in serata da Sky Sport, per l'attaccante argentino ora si fa sotto il Paris Saint Germain: il club francese vorrebbe il centravanti in prestito con diritto di riscatto, ma per realizzare la cessione l'Inter deve prima rinnovargli il contratto per un altro anno. Il Psg spinge, in attesa di definire la strategia d'uscita per Neymar. E Mauro s'allontana dalla Juve.