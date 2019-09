Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha parlato ai microfoni di Tiki Taka del futuro del centravanti, ormai lontano dalla Juventus: "Lavorerò fino alla fine della sessione di calciomercato. Ora vado via per lavorare, infatti. Ci sono un paio di squadre, c'è la speranza. Il Boca Juniors è complicato, il suo futuro per ora è in Europa. Il Napoli? La speranza è l'ultima a morire. La causa contro l'Inter? In caso di partenza cadrà. Ho un ottimo rapporto con la società". E, come riportato da Sky Sport, ci sarebbe stata una lunga riunione nella notte con gli intermediari inviati dal Paris Saint-Germain: sul tavolo una cessione in prestito con diritto di riscatto.