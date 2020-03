Il futuro di Mauro Icardi è un rebus. Nelle idee del Paris Saint-Germain, sarebbe stato proprio questo il periodo utile per sedersi al tavolo con l’Inter e trattare il riscatto di 70 milioni che pende sull’attaccante argentino, ma il coronavirus ha bloccato tutto. Tra l’altro, sul campo, l’argentino ha dato scarse risposte nell’ultimo periodo, facendo già rallentare la strategia per l’acquisto. Nel caso in cui il prestito spirasse senza concludere l’affare e Icardi tornasse all’Inter, secondo quanto riporta il Daily Mail il PSG sarebbe pronto ad investire per Aubameyang, obiettivo di mercato dei nerazzurri. Dunque un intreccio con al centro Icardi e anche la Juve, che da lontano, interessatissima, osserva l’evolversi della situazione: Paratici preferirebbe trattare con i parigini sperando in un riscatto, in caso contrario, dovrà parlare con l’ex compagno Beppe Marotta.