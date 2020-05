Il PSG chiede lo sconto per Mauro Icardi. L'argentino può essere riscattato dai francesi per 70 milioni di euro ma secondo La Gazzetta dello Sport Leonardo vuole cercare di abbassare la quota pattuita la scorsa estate con Marotta. "Non vanno esclusi colpi di scena, tra cui l’interesse mai sopito della Juventus per Icardi nel caso saltasse il banco tra Inter e Psg - scrive il quotidiano - e l’eventuale ritorno di fiamma degli stessi francesi per Cavani, in scadenza a giugno. La prima data limite è fissata già per fine maggio, quando andrebbe concretizzato il riscatto. Il Psg comunque non ha fretta".