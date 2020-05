Ormai è ufficiale, il Paris Saint-Germain ha riscattato Mauro Icardi. La notizia è arrivata all'ora di pranzo, con i francesi che hanno annunciato di aver raggiunto un nuovo accordo con l'Inter: 50 milioni, anziché 70, più 8 di bonus. Non sono però gli unici estremi economici dell'operazione. Infatti, i nerazzurri sono riusciti a far esercitare la clausola per cui, qualora il Psg decidesse di vendere il giocatore in Italia, dovrebbero pagare ulteriori 15 milioni alla società milanese. Una mossa che serve, ovviamente, a tener lontana la Juventus, che ormai da un anno segue molto da vicino il centravanti argentino.