Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il prezzo di Mauro Icardi è destinato a crollare, come effetto anche dell'emergenza coronavirus. Il giocatore, infatti, ha avuto un ruolo sempre più marginale negli ultimi mesi al Psg e, senza la possibilità di riscattarsi sul campo, ecco che la cifra da 70 milioni concordata con l'Inter per prelevarlo potrebbe essere eccessiva. La Juve studia le sue mosse, con un piano in testa preciso: arrivare a Icardi tramite lo scambio di giocatori. Rimbalza da giorni il nome di Pjanic, ma non è il solo.