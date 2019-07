Mauro Icardi resta uno tra gli obiettivi più caldi nel mirino della Juventus per questo mercato estivo. Le novità sul suo futuro non mancano, giorno dopo giorno, ma la certezza resta soltanto una: Beppe Marotta non lo considera parte del progetto nerazzurro e, con l'approvazione di Antonio Conte, lo ha esplicitamente messo sul mercato già da qualche giorno. Marotta, come ricorda oggi La Gazzetta dello Sport, vorrebbe convincere i bianconeri a mettere sul piatto Paulo Dybala, ma Fabio Paratici non ne ha alcuna intenzione.



QUANTO VALE? - Tra i tanti motivi del no bianconero c'è soprattutto l'evidente svalutazione di Icardi dopo le dichiarazioni dell'amministratore delegato nerazzurro sul suo futuro lontano da Milano. Oggi l'attaccante argentino, come racconta Tuttosport, non vale più di 50 milioni di euro nel progetto di mercato del club bianconero. Anzi, la Juventus, anche considerando la plusvalenza rispetto ai 2.5 milioni a bilancio per l'Inter, può puntare addirittura a una cessione in prestito oppure a un ulteriore sconto sul prezzo in caso di affare a titolo definitivo.



LA VOLONTA' - D'altronde Icardi, come ha dichiarato ieri Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, vuole soltanto la Juventus e, al momento, non ha altre offerte né dall'Italia né dall'estero per il suo cartellino. Attenzione, però, all'indiscrezione de La Repubblica: Icardi avrebbe chiesto una consulenza a un nuovo agente, così come ha fatto l'Inter, per valutare il futuro sul mercato. I bianconeri aspettano alla finestra, in attesa di definire le cessioni di Gonzalo Higuain e di Mario Mandzukic, o in alternativa Moise Kean, e di mettere infine le mani su Icardi.