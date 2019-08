Sono due i giorni concessi da Aurelio De Laurentis a Mauro Icardi. Due, non uno di più. Come riporta il Corriere dello Sport, nonostante le parole della moglie/agente dell’attaccante argentino pronunciate ieri dal salotto di Tiki Taka: “Il no di Icardi al Napoli? Mauro ha rifiutato ogni offerta eccetto quella dell’Inter”, il patron degli azzurri non ha perso ancora le speranze e crede nel colpaccio dell’ultimo minuto. Ma ormai il tempo è scaduto e l’affare dovrà essere concluso a strettissimo giro altrimenti il Napoli non avrà la possibilità di ricorrere al piano B. In questa intricatissima vicenda, la Juve è spettatrice assolutamente interessata. Tra le prove di disgelo in atto fra Marotta e Paratici ed il mercato dei bianconeri in uscita da completare, anche Madama spera sempre di poter chiudere l’affare ma, come fa notare il quotidiano romano, dopo le parole della sig.ra Nara la Juve dovrà rivedere le sue intenzioni.