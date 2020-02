Secondo quanto si vocifera per la stampa francese, Mauro Icardi potrebbe non essere riscattato dal Paris Saint-Germain. Il giocatore, dal canto suo, sarebbe pronto a rinnovare la sua richiesta di andare alla Juventus, qualora i parigini rispedissero a Milano Icardi senza pagare il riscatto fissato a 70 milioni di euro. Il problema, in tal caso, passerebbe all'Inter che si ritroverebbe nella stessa situazione di quest'estate, con la paura di dover cedere a prezzo di saldo Icardi proprio alla Juventus. Uno scenario che Marotta non si auspica assolutamente.